Basketball-Profiliga NBA : Rookie Zipser gewinnt mit Chicago Bulls in Orlando

vergrößern 1 von 2 Foto: John Raoux 1 von 2

Zipser erzielte in 19 Minuten fünf Punkte und holte einen Rebound. Bester Werfer bei den Gästen war Routinier Dwyane Wade mit 21 Punkten.

Für den ehemaligen Spieler des FC Bayern München war es bereits der sechste Einsatz in den vergangenen sieben Matches, der über einen längeren Zeitraum ging. «Ich habe eine Chance bekommen und meine Sache gut gemacht. Danach habe ich das nur in jedem Spiel bestätigt und meine Aufgaben erfüllt», erklärte der 22 Jahre alte Rookie. «Das gibt mir selbst mehr Sicherheit im Spiel.» Zu Saisonbeginn kam Zipser jeweils nur zu sehr kurzen Einsätzen oder wurde in die D-League zum Farmteam Windy City Bulls beordert.

Spielstatistik

von dpa

erstellt am 25.Jan.2017 | 07:09 Uhr