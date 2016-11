Entscheidung vertagt : Schach-WM: Auch zwölfte Partie endet remis

Auch das zwölfte Spiel um die Schachweltmeisterschaft in den USA ist mit einem Remis zu Ende gegangen. Im Gesamtklassement steht es jetzt 6:6, so dass das Duell um die Schachkrone in die Verlängerung gehen muss.