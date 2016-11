Fußball : Schalke 04 will gegen Werder im «Aufholmodus» bleiben

Schalke 04 will mit dem Schwung aus der Europa League auch in der Fußball-Bundesliga weiter auftrumpfen. «Unser Ziel ist ganz klar der dritte Heimsieg in Folge. Wir sind im Aufholmodus», sagte Schalke-Trainer Markus Weinzierl vor dem Match an diesem Sonntag gegen Werder Bremen.