Hallenmeeting in Düsseldorf : Schwanitz knackt EM-Norm - Hürdensprinterin Roleder siegt

Für den einzigen deutschen Sieg beim World-Indoor-Series-Meeting in Düsseldorf sorgte die Olympia-Zweite Cindy Roleder im Hürdensprint. Kugelstoß-Weltmeisterin Christina Schwanitz war noch nicht in Topform, knackte aber die Norm für die Hallen-EM in Belgrad.