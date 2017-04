Grand Prix in Stuttgart : Titelverteidigerin Kerber gleich zum Auftakt raus

vergrößern 1 von 1 Foto: Bernd Weissbrod 1 von 1

Nach einem Freilos in der ersten Runde verlor die Titelverteidigerin beim Porsche Tennis Grand Prix ihr Achtelfinale gegen die Französin Kristina Mladenovic mit 2:6, 5:7 und setzte ihre sportliche Talfahrt in diesem Jahr damit fort. Die Weltranglisten-Zweite zeigte eine insgesamt enttäuschende Vorstellung und wirkte völlig verkrampft. Nach 1:36 Stunden war die Partie beendet. Kerber hatte das wichtigste Damen-Turnier in Deutschland in den vergangenen beiden Jahren gewonnen.

