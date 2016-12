DTM-Kalender fix : Ungarn-Rennen kollidieren mit Le-Mans-Klassiker

vergrößern 1 von 2 Foto: Ronald Wittek 1 von 2

Der Auftakt am ersten Maiwochenende und das Saisonfinale Mitte Oktober finden traditionell auf dem Hockenheimring statt. Außerdem tritt die DTM in Deutschland auf dem Lausitzring, dem Norisring und dem Nürburgring an.

Erstmals seit dem DTM-Start 1984 gastiert die populäre Rennserie damit an den gleichen Veranstaltungsorten wie im Vorjahr. Völlig neu ist, dass sich die DTM-Läufe auf dem Hungaroring (17./18. Juni) mit dem legendären 24-Stunden-Rennen in Le Mans überschneiden. Marco Wittmann muss seinen Titel gegen nur noch 17 Konkurrenten verteidigen, nachdem die drei Hersteller jeweils nur noch sechs Autos einsetzen.

Der DTM-Kalender 2017:

5. bis 7. Mai: Hockenheimring

19. bis 21. Mai: Lausitzring

16. bis 18. Juni: Hungaroring (Ungarn)

30. Juni bis 2. Juli: Norisring

21. bis 23. Juli: Moscow Raceway (Russland)

18. bis 20. August: Circuit Park Zandvoort (Niederlande)

8. bis 10. September: Nürburgring

22. bis 24. September: Red Bull Ring Spielberg (Österreich)

13. bis 15. Oktober: Hockenheimring.

