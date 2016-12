Volleyball: SSC trägt neuen Namen : Den Sponsor „geheiratet“

1 von 1 Foto: Archiv 1 von 1

Die SSC-Volleyballerinnen haben geheiratet. Alle zusammen, als Mannschaft. Und als solche integrieren sie – vorerst bis 2021 – ihren Hauptsponsor, den Schönberger Büromöbel-Hersteller Palmberg, in Mannschaftsnamen und -logo. Ab sofort geht der SSC Palmberg Schwerin auf Punktejagd. „Im September 2013 haben wir unsere Partnerschaft mit der Firma Palmberg bekanntgegeben. Dann haben wir uns zwei Jahre lang geprüft und gemerkt, dass wir ziemlich gut zusammenpassen. Daraufhin benannten wir im Vorjahr unsere Arena in Palmberg-Arena um. Und nun haben wir gedacht: Dann können wir uns auch namensmäßig zusammenschreiben lassen“, begründete SSC-Präsident Johannes Wienecke auf einer gestrigen Pressekonferenz die Umbenennung, die ausschließlich für das Bundesliga-Team gilt.

Auch der „Bräutigam“ ist glücklich. „Der SSC Palmberg Schwerin ist mit Sicherheit die führende Profimannschaft in MV, die das Land in Bundesliga und Pokal ebenso vertritt wie international im Europacup. Auch wir agieren international. Und der SSC Palmberg Schwerin wird dazu beitragen, uns noch bekannter zu machen“, sagte Uwe Blaumann. Zugleich betonte der Palmberg-Chef, mit dieser Partnerschaft in die Zukunft investieren zu wollen, ohne dabei mit Traditionen wie etwa den gelb-blauen Vereinsfarben zu brechen.

Bei der Deutschen Volleyball-Liga (DVL) trifft die Liaison auf Wohlwollen. „Das ist ein richtiger Schritt“, befand DVL-Geschäftsführer Klaus Peter Jung, „damit stellt sich der Schweriner SC für die Zukunft auf und geht zugleich voran.“ So wolle die Volleyball-Liga in der Vermarktung anknüpfen an das, was im Basketball, Eishockey oder Handball längst passiere, auch in Sachen Namensgebungen.

Über konkrete Summen, die der SSC aus der abermals erweiterten Partnerschaft mit Palmberg generiert, wollten beide Seiten nicht sprechen, aber: „Wir haben ein Paket geschnürt, mit dem man durchaus Meisterschaft und Pokal gewinnen kann. Und wenn das abgearbeitet ist, werden wir uns weiter unterhalten“, sagte der langjährige Firmenchef Blaumann, der auch Fußball-Regionalligist FC Schönberg 95 sponsert.







von Ralf Herbst

erstellt am 12.Dez.2016 | 20:00 Uhr

