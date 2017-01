Volleyball : SSC behauptet Tabellenführung

1 von 1 Foto: Jürgen Peperhowe (Archiv) 1 von 1

Der deutsche Rekordmeister SSC Palmberg Schwerin hat die Tabellenführung in der Volleyball-Bundesliga souverän verteidigt.

Die Mecklenburgerinnen gewannen am Samstagabend das Spitzenspiel gegen den USC Münster vor 1837 Zuschauern in der heimischen Arena nach 75 Spielminuten glatt mit 3:0 (25:23, 25:18, 25:21). „Ich bin sehr zufrieden mit dem Auftritt meiner Mannschaft. Dies war immerhin das dritte Spiel ohne Satzverlust in nur einer Woche. Gegen eine Münsteraner Mannschaft in so guter Form zu gewinnen, das ist echt stark“, sagte Trainer Felix Koslowski.

Dabei fanden die Gastgeberinnen nur schwer in das Aufeinandertreffen der beiden erfolgreichsten Vereinsmannschaften. Vor allem im ersten Durchgang hatte der zehnfache deutsche Meister in der Ballannahme immer wieder Probleme mit den risikoreichen Aufschlägen der Gäste.

Erst im zweiten Durchgang stabilisierte sich das Spiel des Tabellenführers. Zum Knackpunkt der Begegnung entwickelte sich der zweite Durchgang, als der SSC aus einer 13:11-Führung heraus plötzlich mit 13:16 ins Hintertreffen geriet, den Satz aber doch noch für sich entscheiden konnte. Mit dem Dreisatz-Sieg behält Schwerin zum dritten Mal in der laufenden Saison die Oberhand über den USC Münster. Die Norddeutschen hatten bereits das Hinspiel in der Bundesliga mit 3:0 gewonnen. Im Viertelfinale um den DVV-Pokal trennten sich die beiden Traditionsvereine mit dem gleichen Ergebnis. Als wertvollste Schweriner Spielerin wurde Louisa Lippmann geehrt. Der Neuzugang aus Dresden steuerte wie auch ihre Nationalmannschaftskollegin Maren Brinker insgesamt 14 Punkte zum Sieg ihrer Mannschaft bei.

von Gert Glaner und Gerald Fritsche

erstellt am 15.Jan.2017 | 13:06 Uhr

