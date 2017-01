CEV Challenge Cup : SSC Schwerin gewinnt Achtelfinal-Hinspiel

1 von 1 Foto: jawe 1 von 1

Im Achtelfinal-Hinspiel des europäischen CEV Challenge Cups feierten die Mecklenburgerinnen am Dienstagabend gegen den finnischen Verein LP Kangasala vor 1177 Zuschauern in der heimischen Arena nach 75 Spielminuten einen glatten 3:0 (25:18, 25:14, 25:20)-Erfolg. „Das war zwar kein Gradmesser für das Pokalfinale am Sonntag gegen Stuttgart, aber dennoch bin ich sehr zufrieden. Ich konnte viele Spielerinnen einsetzen, alle haben sich gut in die Mannschaft integriert“, sagte Trainer Felix Koslowski.

In einer einseitigen Partie diktierten die Gastgeberinnen von Anbeginn das Spiel gegen eine völlig überforderte Mannschaft aus der finnischen Masteruusliiga. Auch ohne die wegen eines grippalen Infekts pausierende Nationalspielerin Maren Brinker setzte der SSC den Gegner aus Kangasala mit kraftvollen und präzisen Aufschlägen von Anbeginn unter Druck. Konzentriert, aggressiv im Block sowie schnell und variabel im Angriffsspiel ließ Schwerin den Gästen aus Finnland keine Chance.

Dabei konnte es sich Felix Koslowski sogar erlauben, die Leistungsträgerinnen Denise Hanke, Lauren Barfield und Jennifer Geerties über weite Phasen des Spiels zu schonen und Spielerinnen aus der zweiten Reihe aufs Parkett zu schicken. Zu ersten Einsätzen für ihren neuen Verein kam auch die erst Ende vergangener Woche verpflichtete Amerikanerin Hannah Tapp.

Eifrigste Schweriner Punktesammlerin war Louisa Lippmann. Die Nationalspielerin steuerte allein 17 Zähler zum Sieg ihrer Mannschaft bei. Das Rückspiel findet am 8. Februar in Kangasala statt.