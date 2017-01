Pokalfinale in Mannheim : Titeltraum geplatzt

vergrößern 1 von 7 1 von 7













Nach großem Kampf und verheißungsvollem Beginn hat der SSC Palmberg Schwerin das Pokalfinale der Volleyball-Damen doch noch mit 2:3 (25:22,25:21,23:25,15:25,12:15) gegen MTV Stuttgart verloren. Damit ist das Team von Trainer Guillermo Naranjo Hernández Nachfolger von Vorjahressieger Dresdner SC, gegen den Stuttgart 2016 verloren hatte.

Schwerin dominierte vor 10 143 Zuschauern in der SAP-Arena zunächst die Partie. Knackpunkt war der zweite Satz, als der SSC nach deutlicher Führung die Initiative abgab und die Stuttgarterinnen wieder ins Spiel zurückfinden ließen. Danach gelang es den Mecklenburgerinnen nicht mehr, das Spiel an sich zu reißen, während Stuttgart immer souveräner wurde und am Ende im Tie-Break wieder einmal ein Entscheidungsspiel gegen Schwerin gewann.

Die Norddeutschen verpassten gegen den MTV um die starke Außenangreiferin Michaela Mlejnková den sechsten Cupsieg der Vereinsgeschichte.

>> Mehr zum Pokalfinale hier in Kürze.

