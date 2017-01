1 von 1 1 von 1

Nach zuletzt zwei Niederlagen am Stück haben die Schweriner Volleyball-Damen zurück in die Erfolgsspur gefunden. Sie besiegten nach 106 Minuten den SC Potsdam mit 3:1 (13,-23 22,19). Damit holten sich die Mecklenburgerinnen auch die Tabellenführung in der Bundesliga zurück, da gleichzeitig Dresden Allianz gegen MTV Stuttgart 3:0 (16,22,22) gewann.