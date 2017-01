Nicht zu Mercedes : Wehrlein fährt 2017 für Formel-1-Team Sauber

Pascal Wehrlein wird in der neuen Formel-1-Saison für den Sauber-Rennstall fahren. Wie das Schweizer Team mitteilte, wird der Worndorfer 2017 an der Seite des Schweden Marcus Ericsson an den Start gehen.