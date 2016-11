80:105 gegen Fuenlabrada : ALBA Belrin verliert deutlich im Eurocup

1 von 1 Foto: Klaus-Dietmar Gabbert 1 von 1

Damit rutschte das Team von Trainer Ahmet Caki in der Fünfergruppe auf den vierten Platz ab. Nur die ersten vier Mannschaften kommen weiter. Beste Berliner Werfer waren Elmedin Kikanovic mit 15 und Dominique Johnson mit 13 Punkten.ALBA hatte Probleme ins Spiel zu finden. Im Angriff fehlte der Wurfrhythmus, in der Defensive war man meist einen Schritt zu spät. Nach einem 14:2-Lauf der Spanier lag ALBA schon Mitte des ersten Viertels 9:20 hinten. Und auch im zweiten Viertel hatten die Berliner große Probleme, die Schützen der Spanier zu stoppen. Fast jeder Drei-Punkt-Wurf landete im Berliner Korb.Nach dem Seitenwechsel waren die Gäste in einer oft zerfahrenen Partie um Schadensbegrenzung bemüht. Und da bei Fuenlabrada die Wurfquote nun etwas sank, wuchs der Rückstand zumindest nicht weiter an. ALBA kämpfte, kam aber nicht näher als elf Punkte heran.

erstellt am 16.Nov.2016 | 22:43 Uhr

