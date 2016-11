Basketball : ALBA Berlin mit knappem Sieg gegen Hagen

1 von 1 Foto: Soeren Stache 1 von 1

Mit einer nun ausgeglichenen Bilanz von vier Siegen und vier Niederlagen machten die Berliner damit wieder einen Schritt Richtung Playoff-Plätze. Hagen wartet weiter auf den ersten Saisonsieg.

Bei ALBA punkteten in Elmedin Kikanovic (18), Dragan Milosavljevic (17), Peyton Siva (16) und Bogdan Radosavljevic (12) vier Spieler zweistellig. Bester Werfer der Hagener war Center Owen Klassen mit 16 Punkten.

Die arg gebeutelten Gäste, die vor zwei Wochen einen Antrag auf Insolvenz stellen mussten, liefen vor 7788 Zuschauern von Beginn an einem Rückstand hinterher. Das Team gab sich jedoch nie auf. So geriet der Sieg der Berliner trotz zwischendurch deutlicher Führung mit 16 Punkten am Ende noch in Gefahr.

