«Schwachsinn» : Basketball-Nationalspieler Günther kritisiert Eurocup-Modus

Ulms Basketball-Nationalspieler Per Günther hat den Modus des Eurocups deutlich kritisiert. In der ersten Runde des zweithöchsten europäischen Wettbewerbs sind vier von fünf Teams einer Gruppe in die Zwischenrunde eingezogen.