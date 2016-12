Basketball Bundesliga : Bayreuth besiegt Göttingen nach tollem Kampf 84:76

Die Basketballer von medi Bayreuth bleiben in der Bundesliga auf Erfolgskurs. Der Tabellendritte besiegte die BG Göttingen in einem hart umkämpften Spiel in eigener Halle mit 84:76 (45:39). Es war der sechste Heimsieg nacheinander für die Oberfranken.