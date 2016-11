77:75-Sieg : Bonn auf dem Weg in die nächste Europe-Cup-Runde

1 von 1 Foto: Annegret Hilse 1 von 1

Beste Korbschützen bei den Baskets waren im Telekom Dome Ryan Thompson mit 16 Punkten sowie Ojars Silins und Josh Mayo mit jeweils 13 Zählern. Bonn kann mit einem weiteren Erfolg am 15. November bei den Södertalje Kings letzte Zweifel am Einzug in die zweite Gruppenphase beseitigen. In der Dreiergruppe kommen die ersten beiden Mannschaften weiter. Der erste Spiel hatte Bonn 85:76 gegen Södertalje gewonnen. Zum Abschluss tritt der Bundesliga-Fünfte am 22. November zum Rückspiel bei Belfius Mons-Hainaut an.

Homepage Telekom Baskets Bonn

von dpa

erstellt am 02.Nov.2016 | 21:33 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen