Zweiter Zwischenrundensieg : Bonn besiegt im Europe Cup Oberwart mit 83:64

1 von 1 Foto: Annegret Hilse 1 von 1

Nach anfänglichen Problemen setzte sich die Mannschaft von Trainer Predrag Krunic sicher durch. Ken Horton war mit 24 Punkten bester Werfer der Baskets.

In der ersten Partie der Gruppe M war Bonn vor knapp einer Woche ein 96:58 gegen APOEL Nikosia aus Zypern gelungen. Am 4. Januar (19.30 Uhr) gastiert KK Prienu-Birstono aus Litauen in Bonn.

In der Europe-Cup-Zwischenrunde treten in sechs Vierergruppen 24 Mannschaften an. Nach Hin- und Rückspielen qualifizieren sich die sechs Gruppensieger und die zwei besten Gruppenzweiten für die Runde der besten 16 Teams.

Kader Telekom Baskets Bonn

Twitter-Kanal der Telekom Baskets Bonn zum Spiel

Vereinsmitteilung

von dpa

erstellt am 20.Dez.2016 | 21:09 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen