Oberschenkelverletzung : Center Radosavljevic fehlt ALBA etwa drei Wochen

Der Serbe zog sich beim 92:82-Auswärtssieg bei den Löwen Braunschweig einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zu, teilte der Tabellenfünfte an Heiligabend mit. In Malcolm Miller und Tony Gaffney waren in dieser Saison schon zwei Spieler beim Ex-Meister längerfristig ausgefallen.

24.Dez.2016

