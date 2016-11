104:75-Sieg : Meister Bamberg mit klarem Liga-Erfolg gegen Vechta

1 von 1 Foto: Valda Kalnina 1 von 1

Vor 6582 Zuschauern hielt der Aufsteiger nur bis gegen Ende des ersten Viertels mit. Bei den Franken trafen die deutschen Profis Elias Harris (16 Punkte), Daniel Theis (15) und Maodo Lo (14) am besten. Aufseiten der Gäste gelangen Moses Ehambe 16 Zähler. Die Bamberger stehen nun bei zwölf Siegen aus zwölf Partien. Schon am Donnerstag muss die Mannschaft von Trainer Andrea Trinchieri wieder daheim ran: In der Euroleague geht es um 20.00 Uhr gegen Topfavorit ZSKA Moskau.

Spielstatistik

Tabelle Bundesliga

Spielplan Brose Bamberg

Kader Brose Bamberg

Tabelle Euroleague

Brose Bamberg auf Euroleague-Homepage

von dpa

erstellt am 29.Nov.2016 | 23:17 Uhr