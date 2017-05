Sieg in Best-of-Five-Serie : Rockets Gotha steigen in Bundesliga auf

vergrößern 1 von 1 Foto: Lukas Schulze 1 von 1

Durch einen 70:67 (36:27)-Sieg im fünften und entscheidenden Playoff-Halbfinalduell der zweiten Liga Pro A bei den Niners Chemnitz feierte die Mannschaft von Trainer Ivan Pavic den größten Erfolg der Clubgeschichte. Die Rockets hatten in der Best-of-Five-Serie bereits mit 0:2 zurückgelegen, durch drei Siege in Serie aber noch die Wende geschafft. In zwei Playoff-Endspielen am Freitag und Sonntag wartet auf die Gothaer nun der Mitteldeutsche BC, der sich in seinem Halbfinale gegen die Kirchheim Knights in drei Begegnungen durchgesetzt hatte.

Chemnitz-Homepage

Gotha-Homepage

von dpa

erstellt am 03.Mai.2017 | 21:51 Uhr