84:85-Niederlage in Moskau : Ulms Basketballer scheitern im Eurocup

Damit verlor der noch ungeschlagene Bundesliga-Tabellenführer auch sein viertes Spiel in der Eurocup-Zwischenrunde und hat keine Chance mehr auf das Weiterkommen. Der deutsche Vizemeister hatte auch im Hinspiel gegen den Titelanwärter Chimki Moskau mit 90:95 den Kürzeren gezogen. In Russland ragte vor 2000 Zuschauern Superstar Alexej Schwed mit 32 Zählern aufseiten der Gastgeber heraus. Bei den Ulmern, die weiter auf Leistungsträger Per Günther verzichten müssen, war Augustine Rubit mit 20 Punkten am erfolgreichsten.

25.Jan.2017