Volleyball-Champions-League : Berlin Volleys und Friedrichshafen mit Siegen

Vor 4321 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle verwandelte Nationalspieler Sebastian Kühner mit einem Ass den zweiten Matchball. Die mit Stars gespickten Gäste um den deutschen Nationalspieler Denis Kaliberda hatten zu Beginn die Partie in der Hand und ließen sich den ersten Satz nach der schnellen 7:2-Führung nicht mehr nehmen. Gegen das variantenreiche Spiel des Favoriten fand Berlin mit zunehmender Spielzeit jedoch immer öfter die richtigen Antworten und gewann am Ende hochverdient.

Die Berliner spielen in der Vorrundengruppe B außerdem gegen Asseco Resovia Rzeszow aus Polen und Dukla Liberec (Tschechien). Sein nächstes Spiel in der Volleyball-Königsklasse hat der Triple-Sieger der vergangenen Saison am 22. Dezember in Polen.

Die Volleyballer des VfB Friedrichshafen haben mit großer Moral ihren ersten Sieg in der Gruppenphase der Champions League eingefahren. Das Team vom Bodensee drehte einen 0:2-Rückstand bei Paris Volley und schlug die Franzosen nach einem echten Krimi mit 3:2 (22:25, 24:26, 25:18, 25:18, 15:13). Der erfolgreiche Auftakt nährt beim VfB Hoffnungen auf ein Weiterkommen in der höchsten europäischen Spielklasse.

Dafür müsste das Team unter die besten Zwei in der Vierergruppe kommen. Weitere Gegner des deutschen Vizemeisters sind Arkas Izmir aus der Türkei sowie der russische Vertreter Zenit Kasan. Ihre nächste Partie bestreitet die Mannschaft von Ex-Bundestrainer Vital Heynen am 22. Dezember vor eigenem Publikum gegen Arkas Izmir.

