Überraschung in Moskau : Berlin Volleys ziehen ins Final Four ein

Schon die erste Begegnung hatten die Berliner eine Woche zuvor vor heimischer Kulisse mit 3:2 gewonnen. Auch in der Dynamo-Sporthalle von Moskau boten sie ihrem hochfavorisierten Gegner über die gesamte Distanz einen beherzten Kampf auf Augenhöhe und ließen sich auch durch einen 1:2-Satzrückstand nicht aus dem Konzept bringen. Im Tiebreak beherrschten die Volleys ihren Gegner dank starker Angriffsaktionen von Robert Kromm, Paul Carroll und Graham Vigrass deutlich. Das Vierer-Endturnier in der Königsklasse findet am 29. und 30. April in Rom statt. Gegner der BR Volleys im Halbfinale ist der Sieger der rein russischen Partie zwischen Zenit Kasan und Belogorie Belgorod (1. Spiel: 3:1).

Einen dramatischen Verlauf nahm in Moskau gleich der erste Durchgang. Am Ende wehrten die Berlin Volleys zwei Satzbälle ihres Gegners ab, gingen dann ihrerseits durch Robert Kromm mit 27:26 in Führung. Die Gäste brauchten dann aber insgesamt elf Satzbälle in Folge, um nach 44 Minuten mit 37:35 die 1:0-Satzführung herzustellen. Als Moskau in der Folgezeit aufdrehte und auf die Siegesstraße einzubiegen schien, schlugen die Berliner in Satz vier auf eindrucksvolle Weise zurück und zwangen ihren Kontrahenten in den Tiebreak. Dort lag die Mannschaft schnell 5:1 vorne und ließ den Gegner dank konzentrierter Aktionen nicht mehr herankommen.

