Punktsieg : Boxer Pulew gewinnt und hofft auf weiteren WM-Kampf

Der Schwergewichtler aus Bulgarien bezwang in Sofia den US-Amerikaner Kevin Johnson in zwölf Runden einstimmig nach Punkten (120:108, 120:108, 119:109). Für den 35 Jahre alten Schützling von Trainer Ulli Wegner war dies der 25. Sieg in seinem 26. Profikampf.

Pulew war bereits Europameister. Seinen bislang einzigen WM-Kampf verlor er am 15. November 2014 in Hamburg gegen Wladimir Klitschko durch K.o. vorzeitig. Pulew ist Pflichtherausforderer beim Weltverband IBF.

Kampfbilanz Pulew

von dpa

erstellt am 29.Apr.2017 | 14:44 Uhr