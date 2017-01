Finalerfolg gegen Anderson : Darts-Weltmeister van Gerwen gewinnt Masters

1 von 1 Foto: Steven Paston 1 von 1

Der 27 Jahre alte Niederländer sicherte sich den Titel beim Masters in Milton Keynes und schlug im Endspiel in einer Neuauflage des WM-Finals den schottischen Rivalen Gary Anderson mit 11:7. Zuvor hatte Anderson im Halbfinale Rekord-Weltmeister Phil Taylor mit 11:9 besiegt.

Der 56-Jährige mit dem Spitznamen «The Power» will nach dieser Saison seine Karriere beenden. Bereits am 2. Februar beginnt mit der Premier League das nächste Highlight der Darts-Profis. Am ersten Spieltag treffen Anderson und van Gerwen in dem Liga-System wieder aufeinander.

von dpa

erstellt am 30.Jan.2017 | 08:03 Uhr

