3:1 gegen Irland : Deutsche Hockey-Damen gewinnen auch zweiten Test

Die Mannschaft von Bundestrainer Jamilon Mülders bezwang in Düsseldorf das irische Nationalteam mit 3:1 (2:1), nachdem es im ersten Aufeinandertreffen an gleicher Stelle am Abend zuvor ein 3:0 gegeben hatte. Laura Keibel (7. Minute), Viktoria Huse (17.) und Anne Schröder (35.) in ihrem 100. Länderspiel erzielten die Tore für die stark verjüngte DHB-Auswahl.

Trainer Mülders war mit dem Auftritt seines Teams überaus zufrieden. «Wir haben gut gekontert, gut gepresst und sehr engagiert gespielt. Da passiert viel in diesem Team. Das ist eine erfreuliche Entwicklung», sagte er.

Irland ist bei der World League im Juli in Johannesburg und auch bei der Europameisterschaft Ende August in Amstelveen Vorrundengegner des DHB-Teams. Dieses reist noch zu zwei weiteren Testspielen ins niederländische Venlo. Dort treffen die deutschen Damen am Karfreitag und Karsamstag auf der Anlage des Venlose HC jeweils auf die Vertretung Belgiens.

von dpa

erstellt am 13.Apr.2017 | 18:37 Uhr