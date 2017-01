Nachfolge noch unklar : DOSB-Vorstandschef Vesper geht 2017

1 von 1 Foto: Michael Kappeler 1 von 1

Wer sein Nachfolger als DOSB-Vorstandsvorsitzender wird, ist nach Angaben von Hörmann noch unklar. «Da haben wir ja noch ein bisschen Zeit», sagte er.

Chef de Mission des deutschen Teams für die Olympischen Winterspiele im südkoreanischen Pyeongchang wird der Vorstand Leistungssport Dirk Schimmelpfennig, wie der DOSB mitteilte. Er folgt in dieser Position auf Vesper, der das deutsche Team bei den Spielen in Rio de Janeiro zuletzt 2016 angeführt hatte. «Wir wollen durch unser Auftreten und unsere Erfolge die Menschen in Deutschland begeistern», sagte Schimmelpfennig zu den Zielen für die Spiele im kommenden Jahr.

von dpa

erstellt am 31.Jan.2017 | 12:42 Uhr