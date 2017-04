Mit fünf Debütantinnen : DVV-Frauen starten in WM-Vorbereitung

vergrößern 1 von 1 Foto: Uwe Anspach 1 von 1

Wie der Deutsche Volleyball-Verband mitteilte, umfasst das Aufgebot des Vereinstrainers vom SSC Palmberg Schwerin insgesamt 18 Spielerinnen. Neben Tanja Großer (VC Wiesbaden) sowie ihren Vereinskolleginnen Irina Kemmsies und Dora Grozer fehlt in dem Kader auch Barbara Wezorke (Rote Raben Vilsbiburg) und Anna Pogany (Köpenicker SC) Länderspielerfahrung.

Die Testspiele in Münster am 19. Mai und in Oldenburg am 21. Mai jeweils gegen Ungarn die einzigen Härtetests vor der WM-Qualifikation in Portugal vom 31. Mai bis zum 4. Juni. Gegen Slowenien, Estland, Portugal, Finnland und Frankreich wollen die deutschen Volleyballerinnen mit dem Turniersieg das Ticket zur WM 2018 in Japan lösen.

DVV-Mitteilung

WM-Qualifikation

von dpa

erstellt am 24.Apr.2017 | 18:02 Uhr