NHL-Profi für Defensive : Adler Mannheim verpflichten Verteidiger Colaiacovo

Für Colaiacovo ist der Wechsel in die Deutsche Eishockey-Liga (DEL) das erste Engagement in Europa. «Carlo ist ein robuster Verteidiger, der keinem Zweikampf aus dem Weg geht und unserer Defensive noch mehr Stabilität verleiht. Die Erfahrungen, die er in der NHL gesammelt hat, werden uns weiterhelfen», sagte Adler-Manager Teal Fowler laut Mitteilung.

Vereinsmitteilung Adler Mannheim

von dpa

erstellt am 26.Nov.2016 | 14:36 Uhr