Nach Anschlag auf BVB-Bus : Ehrhoff zu Sicherheit bei WM: «Macht sich Gedanken»

«Sicherlich macht man sich seine Gedanken», sagte der frühere NHL-Verteidiger Christian Ehrhoff. «Man ist schon entsetzt darüber, was für Wellen, das mittlerweile schlägt. Man kann nur hoffen, dass alles gut geht.»

Am Dienstag der vergangenen Woche war der BVB-Bus auf dem Weg zum Champions-League-Spiel gegen den AS Monaco attackiert und Verteidiger Marc Bartra dabei verletzt worden. «Sicherlich haben wir darüber gesprochen», sagte Nationalstürmer Patrick Reimer. «Man muss auch weitermachen und sollte es nicht zu sehr im Kopf haben. Irgendwie im Hinterkopf wird es aber sein, dass so etwas passiert ist.»

In Nürnberg bereitet sich die Auswahl von Bundestrainer Marco Sturm momentan auf die WM in Köln und Paris vor, die am 5. Mai beginnt. Am Samstag und Sonntag bestreitet das Team in Nürnberg und Mannheim zwei Testpartien gegen Tschechien.

von dpa

erstellt am 19.Apr.2017 | 09:10 Uhr