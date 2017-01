Zeremonie am 21. Mai : Ex-Eishockeystar Krupp wird in Ruhmeshalle aufgenommen

1 von 1 Foto: Tobias Hase 1 von 1

Der Verband kündigte an, neben dem aktuellen Trainer der Eisbären Berlin aus der DEL unter anderen auch die Ex-Profis Saku Koivu, Joe Sakic und Teemu Selanne in einer feierlichen Zeremonie am 21. Mai in Köln zu ehren. An diesem Tag enden dort auch die Weltmeisterschaften, die in Deutschland und Frankreich ausgetragen werden.

Krupp lief in der nordamerikanischen Profiliga NHL mehr als 800-mal auf und wurde mit Colorado Avalanche in der Saison 1995/96 Stanley-Cup-Sieger.

von dpa

erstellt am 17.Jan.2017 | 17:29 Uhr

