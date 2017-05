Sbornaja mit Torfestival : Frankreich feiert ersten WM-Sieg über Finnen

vergrößern 1 von 3 Foto: Petr David Josek 1 von 3





Einen Tag nach dem 2:3 gegen Norwegen setzte sich die französische Auswahl in Paris überraschend mit 5:1 (1:0, 2:1, 2:0) durch. Vor 11 433 Zuschauern war NHL-Stürmer Antoine Roussel von den Dallas Stars beim ersten Vorrundensieg des Co-Gastgebers in der Gruppe B zweimal erfolgreich. Die vorherigen acht WM-Begegnungen mit Finnland hatte Frankreich alle verloren.

Deutschland muss sich unterdessen in der Gruppe A auf eine russische Eishockey-Auswahl in Torlaune einstellen. Vor dem Aufeinandertreffen an diesem Montag (16.15 Uhr/Sport1) zeigte der Rekordweltmeister Abstiegskandidat Italien beim 10:1 (2:0, 3:1, 5:0) einen deutlichen Klassenunterschied auf. Vor 10 893 Zuschauern in Köln waren die NHL-Stürmer Artemi Panarin und Wladislaw Namestnikow sowie KHL-Profi Sergej Andronow jeweils doppelt erfolgreich. Das russische Team hatte zum Auftakt Schweden im Penaltyschießen mit 2:1 bezwungen. Die Deutschen waren den Skandinaviern klar mit 2:7 unterlegen gewesen.

Nach der überraschenden Niederlage gegen das Team von Bundestrainer Marco Sturm am Freitagabend meldete sich die US-Auswahl mit einem 7:2 (3:1, 3:1, 1:0) gegen Dänemark zurück. In Paris fertigte Titelverteidiger Kanada Außenseiter Slowenien mit 7:2 (3:0, 3:1, 1:1) ab. Vor 9128 Zuschauern war NHL-Stürmer Nate MacKinnon von den Colorado Avalanche dreimal erfolgreich.

von dpa

erstellt am 07.Mai.2017 | 19:08 Uhr