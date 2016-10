Starker Einstand : Kölner Meisterträume dank Eishockey-Star Ehrhoff

1 von 1 Foto: Maja Hitij 1 von 1

Eishockey-Nationalspieler Christian Ehrhoff hat bei den Kölner Haien ein perfektes Debüt-Wochenende gefeiert. Der frühere NHL-Star gewann mit seinem neuen Team das Top-Spiel gegen die Adler Mannheim mit 4:0. Zwei Tage zuvor gewannen die Haie mit 4:0 in Schwenningen.

«Besser hätte ich es mir nicht wünschen können. Zwei Siege, beide zu Null - perfekt», schwärmte Ehrhoff. Bereits am Freitag legte der DEL-Rückkehrer zwei Tore in Schwenningen auf, gegen Mannheim bereitete er das Führungstor durch Nicolas Krammer (3. Minute) vor. Am Ende siegten die Gastgeber deutlich mit 4:0 gegen den Titel-Konkurrenten. 13 369 Zuschauer in der heimischen Arena bejubelten ihren neuen Star. «Ich habe es schon genießen können», erklärte Ehrhoff.

Zum zweiten Mal hielt der 34 Jahre alte Verteidiger die Kölner Abwehr zusammen. «Er ist ein Weltklassespieler», schwärmte Haie-Trainer Cory Clouston. Auch die Mitspieler sind voll des Lobes über ihren neuen Anführer. «Er bringt viel Qualität mit. Ich hoffe, wir können mit ihm viel erreichen», sagte Verteidiger-Kollege Pascal Zerressen.

In Köln haben sie viel vor mit dem Routinier, der 862 NHL-Spiele für die San José Sharks, Vancouver Canucks, Buffalo Sabres, Los Angeles Kings und Chicago Blackhawks bestritt. Die Haie wollen erstmals seit 2002 wieder Meister werden. Mit Ehrhoff als Hauptfigur. «Er ist ein Führungsspieler und ein großes und wichtiges Teil in unserem Puzzle», erklärte Coach Clouston.

Die Konkurrenz dürfte die beiden Ausrufezeichen der Rheinländer durchaus wahrgenommen haben. Ehrhoff kündigte an, dass bei seinen ersten beiden Auftritten im Kölner Trikot längst nicht seine kompletten Stärken zur Geltung gekommen seien. «Für den Anfang war das in Ordnung, aber ich kann noch besser spielen», kündigte der frühere NHL-Star an. «Allerdings war ich am Ende schon etwas müde.»

Bislang absolvierte der Stanley-Cup-Finalist von 2011 nur ein paar Trainingseinheiten mit seiner neuen Mannschaft. Während die Nationalmannschaft am kommenden Wochenende den Deutschland-Cup bestreitet, will Ehrhoff in Köln fehlende Fitness aufholen. «Ich werde eine Woche aufs Eis gehen und an meiner Kondition arbeiten», erklärte der Eishockey-Profi.

erstellt am 30.Okt.2016 | 17:16 Uhr