7:1 gegen Düsseldorf : Meister EHC München baut Tabellenführung aus

Meister EHC München hat die Tabellenführung in der Deutschen Eishockey Liga ausgebaut. Die Bayern gewannen gegen die Düsseldorfer EG auch in der Höhe verdient mit 7:1 (3:1, 2:0, 2:0) und feierten den sechsten Heimsieg in Serie.