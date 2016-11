DEG in der Krise : Meister München in DEL nicht zu stoppen

1 von 1 Foto: Armin Weigel 1 von 1

Deron Quint (8. Minute), Dominik Kahun (14./36.), Mads Christensen (23.) und Brooks Macek (25.) schossen den EHC für das Spitzenspiel am Sonntag beim Tabellenzweiten Nürnberg Ice Tigers (16.30 Uhr) ein. Für Straubing traf nur Mike Hedden (34.).

Die Franken beendeten am 22. Spieltag beim 1:2 (1:0, 0:0, 0:1, 0:1) nach Verlängerung beim Schlusslicht Schwenningen Wild Wings dagegen ihre Siegesserie von acht Spielen. Nur Andrew Kozek (6.) traf für die Gäste, Wild-Wings-Torjäger Will Acton (53.) und Stefano Giliati (65.) in der Verlängerung waren für Schwenningen erfolgreich. Trotz des Sieges bleiben die Schwarzwälder Letzter hinter der Düsseldorfer EG. Der achtmalige Meister unterlag bei den Eisbären Berlin mit 0:5 (0:1, 0:1, 0:3) und kassierte die sechste Niederlage aus den vergangenen sieben Spielen.

Der Erzrivale der Düsseldorfer, gegen den sie am vergangenen Wochenende mit dem Derbysieg noch die Sieglosserie vorübergehend beendet hatten, war dagegen auch dank Christian Ehrhoff wieder erfolgreich. Die Kölner Haien betrieben mit dem 8:4 (1:1, 4:0, 3:3) beim ERC Ingolstadt nach zuletzt zwei Derby-Pleiten gegen Düsseldorf und Krefeld Frustbewältigung. NHL-Rückkehrer Ehrhoff traf dabei zum 1:0 (6.). Die Kölner bleiben damit Vierter hinter den Adler Mannheim, die bei den Grizzlys Wolfsburg 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) siegten.

Die Niedersachsen fielen in der Tabelle dadurch hinter die Augsburger Panther (5:4 gegen Iserlohn) auf Platz sechs zurück. Neuling Bremerhaven siegte 3:1 (2:1, 1:0, 0:0) bei den Krefeld Pinguinen.

von dpa

erstellt am 25.Nov.2016 | 22:16 Uhr