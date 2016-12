Krefeld verliert erneut daheim : Nürnberg stoppt Augsburg in der DEL

Die Nürnberg Ice Tigers haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den Höhenflug der Augsburger Panther gestoppt und sich in der Spitzengruppe zurück gemeldet. Am Sonntag gewannen die Franken 3:2 (2:1, 1:1, 0:0) gegen das Überraschungsteam aus Schwaben.