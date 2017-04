Kompletter Torhüter-Tausch : Sturm baut WM-Kader um: Zehn neue Spieler

vergrößern 1 von 1 Foto: Monika Skolimowska 1 von 1

Zu den letzten WM-Tests am Sonntag in Bietigheim und am Montag in Ravensburg gegen Lettland stoßen insgesamt zehn neue Spieler zum Aufgebot. Vom Meister EHC Red Bull München kommen in Torhüter Danny aus den Birken, Verteidiger Konrad Abeltshauser sowie den Stürmern Brooks Macek, Yannic Seidenberg und Dominik Kahun fünf Akteure. Vom Vizemeister Grizzlys Wolfsburg nominierte Sturm Keeper Felix Brückmann und Stürmer Gerrit Fauser in den vorläufigen Kader für die Weltmeisterschaft in Köln und Paris (5. bis 21. Mai).

Neu dabei ist auch Verteidiger Justin Krueger vom Schweizer Meister SC Bern sowie wie angekündigt Torhüter Thomas Greiss und Verteidiger Dennis Seidenberg von den New York Islanders aus der NHL.

Für das neue Torhüter-Trio strich Sturm in Dennis Endras (Mannheim), Timo Pielmeier (Ingolstadt) und Mathias Niederberger (Düsseldorf) alle Keeper, mit denen er die bisherige Vorbereitung absolviert hatte. Endras, der 2010 bei der bislang letzten Heim-WM noch zum besten Spieler des Turniers gewählt worden war, hatte sein WM-Aus bereits am Montag öffentlich gemacht.

erstellt am 25.Apr.2017 | 14:00 Uhr