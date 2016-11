Schwere Hüftverletzung : Vorzeitiges Saisonende für Wolfsburgs Foucault

1 von 1 Foto: Peter Steffen 1 von 1

Das ergab eine Untersuchung bei einem Spezialisten in München. Nach Angaben des DEL-Clubs ist die Verletzung so schwerwiegend, dass sie ein vorzeitiges Saisonende nach sich ziehen könnte. «Für Kris und uns ist diese Nachricht sehr bitter», teilte Sportdirektor Karl-Heinz Fliegauf mit. Er deutete eine Ersatzverpflichtung an: «Wir werden unsere Möglichkeiten nun genau prüfen und den Markt anschließend sondieren.»

Meldung Grizzlys Wolfsburg

von dpa

erstellt am 30.Nov.2016 | 11:53 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen