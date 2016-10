Erfolgreicher Nationaltrainer : Entscheidung über neuen Vertrag für Sigurdsson vor WM 2017

1 von 1 Foto: Sophia Kembowski 1 von 1

Demnach will der Isländer seinen im Sommer 2017 auslaufenden Vertrag nicht verlängern. «Wir sind in Gesprächen», sagte Bob Hanning, Vizepräsident Leistungssport des DHB, laut Mitteilung. Der Vertrag des 43-Jährigen war mit Option auf eine Verlängerung bis 2020 eigentlich auf die Olympischen Spiele in vier Jahren in Tokio ausgelegt. Der erste deutsche Olympiasieg seit der DDR 1980 in Moskau war das erklärte Ziel.

«Dass Dagur auch wegen des Europameistertitels und der olympischen Bronzemedaille zu den begehrtesten Trainern zählt, ist keine Überraschung», sagte Hanning und ergänzte: «Wir wissen, was wir an ihm haben - und Dagur weiß, was er am Deutschen Handballbund hat. Weiteres wird sich in den nächsten Wochen entwickeln.» Der DHB und Sigurdsson stünden im engen Austausch. Noch vor der WM im kommenden Januar soll einen Entscheidung über die weitere Zusammenarbeit erfolgen. Sigurdsson hatte im August 2014 die deutsche Männer-Auswahl übernommen und in diesem Jahr zum EM-Titel und zu Olympia-Bronze geführt.

von dpa

erstellt am 26.Okt.2016 | 11:09 Uhr