«Ein Offenbarungseid» : Ex-Skistar Neureuther kritisiert IOC-Chef Bach

«Nicht ein Wort waren ihm die Paralympics in seiner Abschlussrede in Rio wert – ein Offenbarungseid!», sagte der Vater von Felix Neureuther in einem Interview der «Süddeutschen Zeitung».

Zudem bemängelte der 67-Jährige, dass der fünf Jahre jüngere Chef des Internationalen Olympischen Komitees nicht zu den Spielen der Behindertensportler gereist war und «das russische Dopingthema wegmoderiert» habe. «Was ist aus diesem ehemaligen Sportler geworden?», fragte Neureuther bezüglich des früheren Fechters Bach. Dieser hatte den Verzicht auf eine Reise zu den Paralympics in Rio de Janeiro mit einem vollen Terminkalender begründen lassen.

von dpa

erstellt am 21.Okt.2016 | 09:33 Uhr