Eigenwillig : Bericht: Fahrer-Kritik an Vettel wegen China-Starts

Laut einem Bericht von auto-motor-und-sport.de sollen Lewis Hamilton, Fernando Alonso und Felipe Massa bei der üblichen Besprechung der Piloten im Fahrerlager Vettels Verhalten moniert haben. Der Heppenheimer hatte seinen Ferrari auf Startrang zwei nicht exakt in der vorgesehen Startbox platziert, sondern etwa einen Meter versetzt.

So wie er es gemacht habe, sei es richtig, hatte Vettel nach dem Rennen noch bekräftigt. Er hatte es als Zweiter hinter Mercedes-Pilot Lewis Hamilton beendet. Die beiden führen vor dem dritten Saisonrennen in der Wüste von Sakhir die WM-Wertung nach jeweils einem Sieg und einem zweiten Rang punktgleich (43) an.

«Ich will natürlich nicht auf der Linie starten. Es gibt nichts, was dagegen spricht», hatte Vettel in China zudem erklärt. Allerdings war Rennleiter Charlie Whiting in Shanghai kurz vor einem Startabbruch, wie das Fachmagazin weiter berichtete. Vettel hätte danach aus der Boxengasse den zweiten Saisonlauf der Formel-1-Weltmeisterschaft in Angriff nehmen müssen.

von dpa

erstellt am 15.Apr.2017 | 09:18 Uhr