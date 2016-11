Tempo verschleppt : Wolff lässt nach Hamilton-Weigerung Konsequenzen offen

1 von 1 Foto: Srdjan Suki 1 von 1

«Anarchie funktioniert in keinem Team und in keinem Unternehmen», erklärte Wolff. «Es geht darum, eine Lösung zu finden, wie man so etwas in der Zukunft verhindert». Hamilton versuchte gegen Rennende, den späteren Weltmeister Nico Rosberg durch Verschleppen des Tempos in Schwierigkeiten mit Verfolgern zu bringen. Der Brite widersetzte sich dann der Anweisung von der Box, wieder höheres Tempo zu gehen. Wolff sagte: «Ich muss mir jetzt erstmal eine Meinung bilden.»

Infos zum Rennen

Zeitplan

Hamilton-Profil

Rosberg-Profil

Rosberg-Reaktionen

Rosbergs Titel in Zahlen

Hamilton-Reaktionen

Renn-Pk

von dpa

erstellt am 28.Nov.2016 | 07:33 Uhr