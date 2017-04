Minden unterliegt Melsungen : Füchse erledigen souverän ihre Pflicht - SCM siegt

vergrößern 1 von 1 Foto: Jörg Carstensen 1 von 1

Die Niedersachsen kassierten hingegen die zehnte Niederlage in Serie. Hans Lindbergwar vor 6348 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle mit acht Toren am erfolgreichsten bei den Füchsen. Dem Dänenfolgte Nationalspieler Steffen Fäth mit sechs Treffern.

Berlins Verfolger SC Magdeburg gewann sein Auswärtsspiel beim TBV Lemgo mit 34:25 (19:14) und bleibt drei Zähler hinter den Füchsen. GWD Minden unterlag der MT Melsungen zu Hause mit 21:28 (15:10).

von dpa

erstellt am 26.Apr.2017 | 21:29 Uhr