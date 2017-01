Vor Rekordkulisse : Gastgeber Frankreich zieht ins Viertelfinale ein

1 von 1 Foto: Srdjan Suki 1 von 1

Bester Werfer der Franzosen war Michael Guigou mit sechs Treffern, für Island war der Hannoveraner Bundesliga-Profi Runa Karason mit sieben Toren am erfolgreichsten. Im Viertelfinale treffen die Franzosen nun auf den Sieger der Partie zwischen Weißrussland und Schweden. Sollte Frankreich bis ins Halbfinale kommen, könnte es ein Aufeinandertreffen mit Deutschland geben.

In Lille waren so viele Zuschauer wie noch nie in der Geschichte eines großen Handball-Turniers. Außerdem waren nie zuvor in Frankreich mehr Fans bei einem Handball-Spiel gewesen. Der bis heute gültige Weltrekord bei einem Handball-Match überhaupt war übrigens in Deutschland aufgestellt worden. Beim Tag des Handballs im Sommer 2014 waren 44 189 Besucher in die Frankfurter Fußball-Arena zum Bundesliga-Spiel zwischen den Rhein-Neckar Löwen und dem HSV Hamburg gekommen (28:26).

von dpa

erstellt am 21.Jan.2017 | 19:55 Uhr

