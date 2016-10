Ehrung der Medaillengewinner : Gauck wünscht sich Olympische Spiele in Deutschland

vergrößern 1 von 3 Foto: Rainer Jensen 1 von 3





Der Applaus dieses Publikums war dem Bundespräsidenten sicher. Joachim Gauck sprach sich bei der Verleihung des Silbernen Lorbeerblattes erneut für Olympia in Deutschland aus.

«Ich könnte mir vorstellen, dass die Deutschen bereit sind Olympische Spiele wieder einmal nach Deutschland zu holen», sagte das Staatsoberhaupt in Berlin vor über 160 olympischen und paralympischen Medaillengewinnern. Zugleich betonte Gauck, er akzeptiere die ablehnenden Entscheidungen bei den Volksabstimmungen in Hamburg und München und sehe auch ein «großes Unbehagen» gegenüber internationalen Sportorganisationen.

«Hier gilt es, verlorenes Vertrauen zurück zu gewinnen. Es muss nicht das Ende sein. Wenn das gelingt, dann sehe ich auch gute Chancen, dass wir uns später einmal wieder bewerben, Olympia im eigenen Land – das wäre doch wirklich etwas besonders schönes», bekräftigte Gauck seinen bereits zuvor geäußerten Wunsch. Es wäre eine große Chance, «das moderne Deutschland vorzuführen», erklärte er.

Da das Schloss Bellevue für die vielen Sportler zu klein war, fand die Ehrung in einem ehemaligen Pumpwerk am Spreeufer statt. «99 Medaillen, errungen von 214 deutschen Teilnehmern – zu viele Gäste für den größten Saal im Amtssitz des Bundespräsidenten», erklärte Gauck. Mit dabei waren die Frauenfußball-Olympiasiegerinnen, die U21-Nationalspieler Timo Horn und Davie Selke, die Olympiasieger Christoph Harting, Sebastian Brendel und Thomas Röhler sowie die Paralympics-Sieger Markus Rehm und Niko Kappel.

«Dass olympische und paralympische Sportler gemeinsam ausgezeichnet werden, gehört sich so», sagte Speerwerfer Röhler bereits am Abend zuvor bei der gemeinsamen Medaillenparty in einem Festzelt am Kanzleramt. Kanu-Olympiasieger Sebastian Brendel freute sich zwar wie seine Sportler-Kollegen über die Wertschätzung des Staates, aber: «Viel wichtiger wäre für mich, dass sich die Politik auch mal zum Sport bekennt oder auch mal Wettkämpfe aktiv besucht. Das wäre ein gutes Zeichen für den Sport und die Wirtschaft.»

Gauck wandte sich erneut gegen Doping und Medaillen um jeden Preis: «Wir wünschen uns einen Spitzensport, der Misserfolge und Niederlagen zulässt. (...) Nur der ehrliche Spitzensport wird der olympischen Idee Zukunft sichern.»

Das Silberne Lorbeerblatt ist die höchste staatliche Auszeichnung für Topleistungen im deutschen Sport. Erstmals wurden deutsche Olympioniken 1950 vom damaligen Bundespräsidenten Theodor Heuss ausgezeichnet. Seit 1993 werden Olympia- und Paralympics-Teilnehmer in einer gemeinsamen Veranstaltung geehrt.

von dpa

erstellt am 01.Nov.2016 | 13:32 Uhr