Kaymer auf Platz 47 : Golfprofi Kaymer fällt bei European-Tour-Finale zurück

Kaymer rangiert zur Halbzeit mit 145 Schlägen nur auf dem geteilten 47. Platz. Insgesamt sind beim Event in den Vereinigten Arabischen Emiraten lediglich 60 Profis am Start. In Führung liegen der Spanier Sergio Garcia und Francesco Molinari aus Italien (je 135).

Noch Chancen auf den Gesamtsieg bei der European Tour haben die Schweden Henrik Stenson und Alex Noren, der Engländer Danny Willett und der Nordire Rory McIlroy. Der Champion wird sich am Sonntag unter anderem einen Extra-Bonus von 1,25 Millionen Dollar (1,16 Mio Euro) sichern. Der Weltranglistenzweite McIlroy hatte jüngst schon die amerikanische Konkurrenzserie PGA Tour gewonnen.

von dpa

erstellt am 18.Nov.2016 | 14:51 Uhr

