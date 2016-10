Europa-Tour : Siem mit ordentlicher Ausgangsposition in Portugal

1 von 1 Foto: Bernd Thissen 1 von 1

Wie bereits zum Auftakt am Vortag benötigte Siem in der Stadt Quarteira an der Algarve auch am Freitag 67 Schläge für die 18 Löcher. Damit liegt er vorübergehend auf dem geteilten 27. Rang und hat eine Woche nach seinem elften Platz beim British Masters die Chance auf ein weiteres gutes Ergebnis.

Die Führung teilen sich mit jeweils 128 Schlägen der Schotte Marc Warren und der Engländer Andy Sullivan. Siem hat sechs Schläge Rückstand auf das Duo. Die Entscheidung in Portugal fällt am Sonntag. Der deutsche Golfstar Martin Kaymer lässt das Turnier aus.

von dpa

erstellt am 21.Okt.2016 | 19:46 Uhr

