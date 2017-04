Erfolg in Cannes : Ironman Kienle startet mit Sieg in Wettkampfsaison

Der ehemalige Ironman-Weltmeister Sebastian Kienle ist mit einem Sieg in seine Wettkampfsaison gestartet. Der Hawaii-Champion von 2014 aus Mühlacker gewann am Ostersonntag den Triathlon in Cannes über 2 Kilometer Schwimmen, 100 Kilometer Radfahren und 16 Kilometer Laufen.