Judo-EM : Judoka Weiß holt mit Bronze vierte deutsche EM-Medaille

vergrößern 1 von 1 Foto: Jonas Güttler 1 von 1

Für die deutsche Meisterin in der Gewichtsklasse über 78 Kilogramm war es der erste große internationale Erfolg. Die übrigen deutscher Starter am letzten Tag der Einzelwettbewerbe verpassten die Finalrunde. Anna Maria Wagner, Kristin Büssow, Eduard Trippel, Philipp Galandi und Sven Heinle verloren jeweils ihre Auftaktkämpfe, Johannes Frey scheiterte in Runde zwei.

Mit Bronze für Weiß hat das Team des Deutschen Judobundes (DJB) vor den abschließenden Teamwettbewerben am Sonntag schon vier Medaillen gesammelt und damit mehr als angepeilt. «Wir haben im Frauenbereich einen guten Job gemacht. Wir sind super happy und super stolz auf unser Frauenteam bis jetzt», sagte Frauen-Bundestrainer Claudiu Pusa, dessen Schützlinge zweimal Silber und einmal Bronze gewannen. Bei den Männern holte Dominic Ressel mit Silber die einzige Medaille.

Infos und Programm Judo-EM

Hintergründe zur Judo-EM

European Judo Union auf Twitter

Judobund auf Twitter

EM-Aufgebot Deutscher Judo-Bund

von dpa

erstellt am 22.Apr.2017 | 18:08 Uhr